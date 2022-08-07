محافظ الإسكندرية يكرم صاحبة فكرة إنشاء شاطئ ضعاف البصر والمكفوفين

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، جهاد محمد نجيب، الموظفة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، صاحبة فكرة إنشاء شاطئ المكفوفين الذي تم إقامته في شاطىء المندرة المجاني بالجزء المخصص لذوي الهمم. وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وأشاد الشريف بالفكرة النبيلة والهامة التي قدمتها جهاد من أجل إقامة شاطىء يخدم أبناء المحافظة من ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف البصر، موضحًا أنه أعطى تعليماته فورًا بالبدء في تنفيذ تلك الفكرة الفريدة من نوعها، وبالفعل تم إنشاء شاطىء ذوي الهمم وتطويره هذا العام ليسمح لابنائنا من ذوي الإعاقات الحركية من النزول الي البحر بالكراسي المتحركة، ثم تم هذا العام إضافة مساحة شاطئية جديدة للمكفوفين وضعاف البصر والتي لاقت استحسانا وإشادات واسعة على المستوى المحلي العالمي، وتحدثت عنه معظم وسائل الإعلام العالمية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية مليئة بالنماذج الجيدة والمشرقة ودورنا كمسئولين رعاية وتكريم وتحفيز هؤلاء المتميزين في كافة المجالات وتقديم كامل الدعم والتشجيع لهم، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

ومن جانبه؛ أشاد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالجهد الذي قدمته صاحبة فكرة الشاطئ ونوه علي أنها قامت أيضا من قبل بابتكار عوامة مزودة بحزام أمان تسمح لبعض الفئات من ذوي القدرات الخاصة بالنزول والتمتع بمياه البحر مشيرًا إلى ضرورة تشجيع أصحاب الأفكار التي تدعم وتساعد أبنائنا من ذوي الهمم.