محافظة بنى سويف تستعد للموجة الــ 20 لإزالة التعديات

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام ببنى سويف، اجتماعا تنسيقيا اليوم، وذلك للإعداد والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ 20 ، ووضع جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

ومن المقرر انطلاق الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأرض الزراعية والنيل "اعتباراً من السبت المقبل"، ويتم تنفيذها على مدار أشهر (أغسطس، سبتمبر وأكتوبر) تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

كما سيتم تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة على 3 مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى في الفترة من 13 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة من 8 إلى 27 أكتوبر2022.

وأكد السكرتير العام أن محافظ بني سويف يتابع مستجدات الملف بشكل يومي، وأن الأجهزة التنفيذية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية الموجة.