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كل ما تريد معرفته عن برنامج "العلاج بالفن" بكلية التربية الفنية حلوان

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:16 م
كل ما تريد معرفته عن برنامج "العلاج بالفن" بكلية التربية الفنية حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور محمود حامد عميد الكلية عن كل مايتعلق ببرنامج دبلوم العلاج بالفن .
 
وأوضح الدكتور محمود حامد أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن، والمضمون الفلسفي والنظرى والتطبيقي للعلاج بالفن، وممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج، والتواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.
 
ويعد العلاج بالفن هو التخصص الذي يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية لاغراض علاجية، فالفن كلغة فريدة يتيح للانسان إسقاط مابداخله من مكونات قد لايستطيع التعبير عنها لفظيا، ومن هنا نشأت فكرة إعداد هذا الدبلوم تأصيلاً لفكرة العلاج بالفن كمجال إنساني حديث يكون من شأنه تأهيل العديد من الكوادر كإحدى الأهداف المستقبلية التي تنشدها الكلية.
 
ويكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين أساسيين ويكون الحد الأقصى 6 فصول دراسية، وتكون متطلبات الدراسة كالتالي:-
- أن يكون الطالب حاصلا على بكالوريوس في التربية الفنية أو النوعية تخصص التربية الفنية أو كليات الفنون أو ما يعادلها.
- بكالوريوس من أحد كليات التربية أو التربية النوعية بكافة تخصصاتها أو مايعادلها.
-بكالوريوس أقسام علم النفس أو الطب النفسي أو الصحة النفسية، بالكليات الأخرى ومايعادلها.
-بكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة بوزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات بشرط الحصول على دبلوم اكلينيكي في علم النفس أو ما يعادلها أو تقديم شهادة خبرة من أحد مراكز العلاج النفسي أو العلاج بالفن المعتمدة.
 
ويأتي طرح البرنامج في ظل الأهتمام المتزايد بمجال العلاج بالفن وتطبيق برامجه بالمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة الفرد لذا كان من الضروري أن يُعد المعالج بالفن إعدادًا أكاديمياً وعلميا مناسباً.
 
ويتم التقدم للبرنامج عقب استيفاء الطالب للأوراق التالية:
1-أصل المؤهل الدراسي البكالوريوس.
2 - بيان تقديرات السنوات الخمس.
3- أربع صور شخصية حديثة.
4-أصل شهادة الميلاد.
5-صورة البطاقة الشخصية سارية.
6-أصل شهادة التجنيد للذكور.
7-سداد المصروفات الدراسية.
8-حافظة بلاستيك.
9-ملء استمارة الالتحاق.
 
ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال مكتب الدراسات العليا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 12 شارع اسماعيل محمد بالزمالك.
 

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