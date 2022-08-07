فتح نفق كوتسيكا أمام حركة المرور بعد تطويره ورفع كفاءته

كتب سيد الخلفاوى

انتهت رئاسة حي طره جنوب القاهرة من تطوير ورفع كفاءة نفق كوتسيكا تسيرا على الحركة المرورية للمواطنين وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية والمجتمع المدني لما لها أهمية كبرى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات ومنها رفع كفاءة الطرق والاهتمام بتطوير الكبارى والأنفاق لضمان سلامة سير المركبات والمواطنين واستعادة المظهر الجمالي والحضاري لجميع أحياء العاصمة طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفى هذا السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير بنفق كوتسيكا بنطاق حي طره بعد غلقه لتكثيف الأعمال لتطويره تمهيدا لفتحه أمام الحركة المرورية .

وكثفت الأجهزة التنفيذية بحي طره جهودها برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي للاسراع من انتهاء أعمال التطوير وشملت أعمال التطوير تركيب 1000 متر من الانترلوك إجهاد عالي وذلك بالتنسيق مع النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب والشركة المنفذة للمشروع كما تم رفع كافة المخلفات الناتجة عن الأعمال بتنسيق الجهود وبالتعاون مع إدارات المتابعة الميدانية والإشغالات وفرع هيئة النظافة ومشرفي المربعات.