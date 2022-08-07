اليوم السابع
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بعد عامين من التطوير.. شاهد كوبرى المنيب أعلى النيل وبطول 76 كيلو متر

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:00 ص
بعد عامين من التطوير.. شاهد كوبرى المنيب أعلى النيل وبطول 76 كيلو متر كوبرى المنيب بعد التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، صورا لكوبرى المنيب توضح الفارق الذى حققه مشروع توسعة الطريق الدائرى فى حل التكدس والازدحام، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى.
 
وتوضح الصورة كوبرى المنيب، عام 2020 وصورة أخرى 2021 ، لتوضح الفارق الكبير الذى حدث بالمشروع وتأثير التوسعة على المرور بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
 
وظهر الطريق الدائرى بشكل رائع بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتوسعة، وينشر اليوم السابع صورا توضح ما تم تنفيذه على الطريق الدائرى بطول 76 كم، وهى طول المرحلة الأولى.
 
وأعلنت وزارة النقل، انتهاء أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، وتشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام /مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.
 
 
كوبرى المنيب بعد التطوير
كوبرى المنيب بعد التطوير

كوبرى المنيب قبل التطوير
كوبرى المنيب قبل التطوير

 


الطريق الدائرى

توسعة الدائرى

كوبرى المنيب

النقل



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