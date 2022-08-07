اليوم السابع
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غدا.. وقفة في فيينا لتأبين ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:00 م
غدا.. وقفة في فيينا لتأبين ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة فلسطين
كتبت: هناء أبو العز

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وجهت مؤسسات نمساوية وعربية وفلسطينية في النمسا الدعوة إلى الجاليات العربية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من الأوروبيين للمشاركة غدا الاثنين،في وقفة لإضاءة الشموع من أجل غزة.
 
وقالت مصادر في الجالية الفلسطينية في النمسا، اليوم الأحد، إن الوقفة تأتي في إطار التضامن مع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
 
وأوضحت أن الوقفة ستقام وسط العاصمة النمساوية فيينا وتحديدا أمام كاتدرائية "شتيفانس" التاريخية الشهيرة، بمشاركة نشطاء ورموز الجاليات العربية والإسلامية في النمسا وبعض الأحزاب اليسارية النمساوية.
 
ولفتت المصادر إلى أن المشاركين سوف يؤكدون على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال وحماية المقدسات وإنهاء خطط تهويد الأراضي المحتلة.
 
 

النمسا

الجالية العربية

القضية الفلسطينية

اسرائيل

حماية المقدسات



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