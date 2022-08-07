عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت الوكالة بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم.

وأضافت أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من خمسين مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك، فيما نشرت شرطة الاحتلال عناصر وحداتها الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، ولإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.