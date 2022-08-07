اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:06 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

 

وأفادت الوكالة بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة من أجل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم.

 

وأضافت أن المستوطنين شرعوا عند الساعة السابعة صباحا باقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف على شكل مجموعات متتالية، بفوج أول من خمسين مستوطنا تقدمه الحاخام المتطرف يهودا غليك، فيما نشرت شرطة الاحتلال عناصر وحداتها الخاصة في ساحات الحرم لتوفير الحراسة للمقتحمين، ولإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنع تنقلهم خلال الجولات الاستفزازية للمستوطنين في ساحات الحرم.


فلسطين

اسرائيل

المسجد الاقصى

باب المغاربة

ساحة البراق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة