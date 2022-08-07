طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى..

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن تستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان. ويستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية. ولازالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والاجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الكويت:

شديد الحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .