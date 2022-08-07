شاهد حريقا ضخما بمنشأة تخزين نفط في كوبا.. ومساعدات من الدول المجاورة

كتب: فاطمة شوقى

شكر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، الدول المجاورة التي قدمت مساعدات لمواجهة حرائق ذات أبعاد كبيرة في منطقة صناعية بمدينة ماتانزاس.



حريق بمنشأة نفط بكوبا

وأعرب دياز كانيل عن شكره وامتنانه العميق للمكسيك وفنزويلا وروسيا ونيكاراجوا والأرجنتين وتشيلى، التي قدمت على الفور مساعدات مادية متضامنة في مواجهة هذا الوضع المعقد، كما أنه شكر الولايات المتحدة الأمريكية بعد إرسالها تعازيها في الحادث.

وأكد رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه سيسافر الخبراء إلى كوبا لدعم مواجهة الحادث، كما أعربت المنظمات والأشخاص والمؤسسات من الولايات المتحدة عن تعازيها في الحادث وقدمت الحكومة المشورة الفنية التي هي في أيدي المتخصصين الكوبيين من أجل التنسيق المناسب.



حريق كوبا

وقاد دياز كانيل اجتماعًا في ماتانزاس لتنسيق المواجهة مع الحادث واستراتيجية التعافي، وأعلن أن كوبا تنتظر مساعدة الدول الشقيقة ذات الخبرة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث، ووقع الحريق في محطة تخزين النفط في ميناء ماتانزاس ، ويلزم إخماد النيران كيماويات خاصة.

في غضون ذلك ، تتخذ القوات المتخصصة إجراءات لمنع انتشار ألسنة اللهب، وتقوم طائرات عمودية من سلاح الجو وطائرات من وزارة النقل برش مياه البحر والرمل على المنطقة المحترقة لمنع ألسنة اللهب من الانتشار إلى مناطق أخرى توجد بها خزانات وقود.





حريق ضخم فى كوبا

بالإضافة إلى ذلك ، تم وضع حواجز مادية مثل حواجز الحريق لحماية الأحياء المجاورة ، أثناء انتظار وصول المنتجات الكيماوية من الدول الداعمة التي ستساعد في السيطرة على الحريق.

واندلع حريق ليلة الجمعة عندما ضرب تفريغ كهربائي ناتج عن عاصفة أحد صهاريج تخزين النفط الخام البالغ عددها 52 صهريجًا، والذى أدى إلى مصرع شخص وإصابة 121 آخرين، بالإضافة إلى 17 من رجال الإطفاء.