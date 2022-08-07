سقوط تشكيل عصابى تخصص في السرقة من داخل السيارات بالبساتين

كتب: عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بإرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بالبساتين وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأنه عقب قيامها بركن السيارة ملكها بدائرة القسم وبداخلها (مبلغ مالى) ، ولدى عودتها إكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، تم إستهدافهما وتم ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" وكذا سيارة أخرى "مستأجرة"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج " وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وبتفتيش مسكنهما تم العثور على (7 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب" – مجموعة من الحقائب الخاصة بأجهزة الكمبيوتر"لاب توب") مجهولين المصدر ، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات أقرا بأنها من متحصلات وقائع سرقات أخرى بذات الأسلوب بإستخدام السيارتان المضبوطان بحوزتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.