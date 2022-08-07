سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بعين شمس

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

نجح رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بعين شمس وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتنقيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة الشرقية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب"توصيل الأسلاك "، وإعترف بإرتكاب ( 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب) ..كما تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائه (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة الشرقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.