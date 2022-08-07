حياة كريمة بأسيوط.. المحافظ يستعرض الموقف التنفيذى لإنشاء 15 مشروعا للأسواق

أسيوط - فريق المحافظات

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لإنشاء عدد 15 مشروعًا للأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء، وذلك ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعا، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية مشروعات الأسواق والمواقف والتي تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم لافتاً إلى أن الأسواق ستساهم فتح مجالات عمل للمواطنين وفي إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي وتنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المنتجين والمزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل، لافتًا إلى إنه وفقًا لبروتوكول اتفاق مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة للقيام بمهام التصميم والإشراف على تنفيذ 63 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات ونقاط إطفاء بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك على عدة مراحل على أن يتم تصميم وتنفيذ عدد 15 مشروعًا بصفة عاجلة كمرحلة أولى باعتماد مبدئي 157 مليون جنيه تم توفيرها من متحصلات منظومتي التصالح والتقنين لتنفيذ هذه المشروعات مؤكدًا على تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها لدي الهيئة.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم الاتفاق على أن تكون الأسواق والمواقف منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمراني مميز وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضي المتاحة في كل قرية بينما تم الالتزام بإشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء، لافتًا إلى أنه روعى أيضاً توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف تسهيلًا على المواطنين ولتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للمحافظة والمساهمة في تنمية الموارد الذاتية وتوفير موارد تساعد في تحسين الخدمات المحلية وصيانة المرافق وتشغيلها وضمان استدامتها.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن مشروعات المواقف والأسواق ونقاط الإطفاء ستساهم في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وستسمح بتشغيل مجموعة كبيرة من صغار المقاولين وكذا خلق فرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات بما يضمن استدامتها، لافتاً إلى إنه وفقًا للبرتوكول الموقع مع المحافظة لإنشاء مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تلتزم الهيئة بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ومتابعة تقدمها والانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وتلتزم أيضا بالتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليه والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقاً للقانون.