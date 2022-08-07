اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 09:32 م
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جامعة طنطا: تطوير المنظومة الرقمية وإجراء 83960 اختبارا إلكترونيا للطلاب

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:02 م
جامعة طنطا: تطوير المنظومة الرقمية وإجراء 83960 اختبارا إلكترونيا للطلاب جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن نجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة فى إجراء 83960 اختبار إلكتروني للطلاب خلال 393 جلسة امتحانية الكترونية فى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى للعام الاكاديمي 2021/2022، مشيراً إلى أنه خلال العام الداراسى الحالى تم افتتاح 15 قاعة مجهزة على أعلى مستوى للاختبارات الالكترونية تضم 1629 جهاز حاسب آلي.
 
موضحاً أن تطوير نظم التقويم والقياس وميكنة الاختبارات بالجامعات لتحقيق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب.
 
وأضاف رئيس الجامعة أن دعم المنظومة الالكترونية بكليات الجامعة واتمام مشروع التحول الرقمي ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعة يأتى على رأس الأولويات للتحول نحو جامعات الجيل الرابع الذكية.
 
وأشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة تولى اهتماماً خاصاً بمنظومة الاختبارات الالكترونية حيث أجريت 73% من اختبارات كليات القطاع الطبى الكترونياً هذا العام، لافتاً إلى أنه طبقاً للخطة تستهدف الجامعة اجراء 100% من كافة الاختبارات إلكترونياً العام المقبل مع التوسع في كافة التخصصات الأخرى، لتقييم كافة طلاب الجامعة بشكل مميكن.

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