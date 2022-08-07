توقيع الكشف الطبى على 1991 مواطنا بالمجان ضمن حياة كريمة في أسوان.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بقرية المضيق في مركز نصر النوبة، وقرية أبو الريش بحرى بمركز أسوان، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تنظيم هذه القافلة الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، وذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأنه تم إجراء الكشف الطبى على 1991 مواطن ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.