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بجامعتى الأمير إدوارد ورايرسون..

تنسيق الكليات 2022.. الجامعات الكندية بمصر تعلن فتح باب تلقى طلبات الالتحاق

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:52 ص
تنسيق الكليات 2022.. الجامعات الكندية بمصر تعلن فتح باب تلقى طلبات الالتحاق الجامعات الكندية فى مصر
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت مؤسسة الجامعات الكندية المستضيفة  لجامعتى الأمير إدوارد ورايرسون بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2022/2023 من جميع الشهادات الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية، وتوفر الجامعتان كل السبل لمساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة بهما للتسجيل واستيفاء شروط القبول. 

تنسيق الكليات 2022

كما تفتح الجامعتان، أبوابهما للطلاب وأولياء الأمور لحضور فعاليات اللقاء التعريفي هذا الأسبوع المقرر عقده غدًا الإثنين الموافق 8 أغسطس، وذلك من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مفتوحة تقام خلال الموسم الصيفي بهدف منح الطلاب الفرصة لزيارة فرعي جامعتي جزيرة الأمير إدوارد ورايرسون بالقاهرة والتعرف على البرامج الفريدة التي تقدمها الجامعتان، ومقابلة الطلاب الحاليين، والتحدث إلى الأساتذة، والإلمام بما يتوفر بالحرم الجامعي من إمكانيات حديثة تخدم رحلتهم التعليمية. 

تنسيق الكليات 2022

افتتحت جامعة  الأمير إدوارد (UPEI) عام 2018 كأول فرع دولي في العاصمة الإدارية الجديدة يوفر جودة أكاديمية متميزة وحياة طلابية رائعة ويقدم شهادات معترف بها محليا ودوليا، وكذلك الحال بالنسبة لجامعة رايرسون، إحدى أكبر الجامعات في كندا، والتي تبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام من خلال فرع القاهرة.

تنسيق الكليات 2022

 وتضم كليات جامعة الأمير إدوارد UPEI، كلية هندسة التصميم المستدام، وتشمل تخصصات الميكاترونكس (التخصص الهندسي الذي يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الحاسب الآلي وهندسة الإلكترونيات) وكذلك تخصصي الطاقة المستدامة وهندسة الموارد الحيوية، فضلا عن كلية علوم الحاسب الآلي والرياضيات، وتشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال، وكلية  إدارة الأعمال، وتشمل تخصصات المحاسبة، وريادة الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، والتنظيم المؤسسي.

تنسيق الكليات 2022

أما عن كليات جامعة رايرسون، فهى كلية الاتصالات والتصميم، وتشمل تخصصات الأزياء، والإنتاج الإعلامي، والإعلام الرياضي، وكلية الهندسة والعلوم المعمارية، وتضم أقسام الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب الآلي، وتندرج تحت هذه الأقسام العديد من التخصصات التي تؤهل الخريجين للعمل بمجالات هندسية متنوعة مثل تخطيط المدن، تصميم وإدارة البنية التحتية، الإدارة البيئية وإدارة الموارد، إدارة النقل والمواصلات، تصميم الالكترونيات وأجهزة الروبوت، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إدارة الطاقة المتجددة، الميكاترونكس، إدارة البيانات، إدارة نظم الرعاية الصحية، تصميم الدوائر الرقمية والشرائح، إدارة الشبكات ونظم المعلومات.
 
 

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