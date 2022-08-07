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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على توقعات تنسيق المرحلة الأولى "إنفوجراف"

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:04 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على توقعات تنسيق المرحلة الأولى "إنفوجراف" تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أيام قليلة تفصلنا عن أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2022 /2023، حيث من المتوقع أن يعلن مكتب التنسيق تفاصيل المرحلة الأولى للتنسيق والحدود الدنيا لتسجيل الرغبات خلال 72 ساعة وذلك بعد ورود نتيجة الثانوية العامة 2022، إلى وزارة التعليم العإلى والبدء فى عمل الكشف الإحصائى والتكرارى لشرائح مجاميع الطلاب.

 
• شعبة علمى علوم
 
إجمإلى الطلاب الحاصلين على مجموع من 90 إلى 100% يبلغ 18525 ألف طالب
- توقعات الحد الأدنى للقبول 
 
1. كلية الطب يقف عند 92% لأعلى
 
2. كلية طب الأسنان من 90- 91%
 
3. كليات العلاج الطبيعى والصيدلة من 89- 90 %
 
إجمإلى الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% يصل إلى 42053 ألف طالب
 
- فمن المتوقع أن يكون هناك أماكن شاغرة بكليات الطب البيطرى والتمريض فى تنسيق المرحلة الثانية
 
• شعبة علمى رياضة
 
-عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 80% نحو 21211 طالبا
 
-الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة لن يقل عن 80%
 
• شعبة الأدبي
عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% بلغ 1781 طالبا 
الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 83- 85%

تنسيق الجامعات 2022

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