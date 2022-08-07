اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 03:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين المنوفية: حررنا 127 محضرًا للمخالفين لردع جشع التجار

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:00 ص
تموين المنوفية: حررنا 127 محضرًا للمخالفين لردع جشع التجار حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 127 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة،لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميًا.

وأكد  وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار  خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق، مشيرًا إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

 

 

 


تموين المنوفية

تحربر محاضر

حملات

ضبط الاسعار



الموضوعات المتعلقة

أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ"اليوم السابع" عن سر تفوقهم.. الأولى بالمنوفية: أحلى يوم فى حياتى.. الأول بمدارس ستيم: حلمى أكون معيدا.. الأول رياضة: مفاجأة غير متوقعة.. الأولى مكفوفين: حلمى سياسة واقتصاد (صور)

السبت، 06 أغسطس 2022 02:45 م

محافظ المنوفية يهنئ أوائل الشهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة

السبت، 06 أغسطس 2022 01:58 م

الأولى على مستوى الجمهورية: حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب

السبت، 06 أغسطس 2022 01:33 م

المنوفية تحصد 3 مراكز ضمن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة

السبت، 06 أغسطس 2022 01:14 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة