تكثيف الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

1-الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (2393) قضية متنوعة.

2-الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12568) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

3-الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (159) قضية فى عدة مجالات أبرزها "ضرائب عامة وقيمة مضافة ، جمارك ، تحرى مدين ولجان فحص".

4-الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (69) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.