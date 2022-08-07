ترامب للجمهوريين: الانتخابات النصفية يجب أن تكون استفتاءً على رئاسة بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

حدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخطوات التي ينبغي على الجمهوريين القيام بها، لو استعادوا سيطرتهم على الكونجرس فى الانتخابات النصفية القادمة، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل.

وخلال خطاب ألقاه فى مؤتمر العمل السياسى المحافظ CPAC، السبت، قال إن الانتخابات النصفية يجب أن تكون استفتاءً وطنيا على الرئيس بايدن وسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، ويجب أن يضمن الجمهوريون أن يتعرض خصومهم لهزيمة كاسحة.

وأشار ترامب إلى المرشحين الذين دعمهم فى السابقات التمهيدية فى عدة مناسبات، ومنهم تودور ديكسون، المرشح الجمهورى لمنصب حاكم ميتشيجان، وكارى لايك الذى فاز بترشيح الحزب الجمهورى لمنصب حاكم أريزونا.

وقال الرئيس السابق إن المرشحين الجمهوريين ينبغي أن يخوضوا حملتهم بالدعوة إلى محاسبة إدارة بايدن والعمل على إغلاق الحدود الجنوبية والحد من الجريمة والحد من التضخم. وتابع قائلا إن استعادة السلامة العامة هي المهمة الأولى للكونجرس القادم، ويعرف أن الجمهوريين المترشحين لن يقوموا بألاعيب.

وكرر ترامب دعوته لفرض عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات، وقال إن الصين ليس لديها أزمات تتعلق بالمخدرات لأنهم يعدون التجار بعد محاكمات سريعة. وتاب8ع قائلة إن العملية تبدو مريع، لكنها ستكون فعالة فى القضاء على تجارة المخدرات.

وذهبت ترامب إلى القول بأن الجمهوريين فى الكونجرس ينبغي أن يوضحوا أنه لن يتم تقديم أي أموال لتمويل أجندة الحدود المفتوحة التي يتبناها الرئيس بايدن.

وكان الجمهوريون قد انتقدوا بحدة إدارة بايدن لزيادة عدد المهاجرين غير شرعيين منذ أن تولى الحكم. وقام بايدن برفع العديد من سياسات ترامب بعد توليه الرئاسة، وكان أخرها تلم المعروفة باسم عنوان 42، وهى سياسة مطبقة منذ وباء كورونا والتي سمحت للحكومة الفيدرالية بطرد المهاجرين غير الموثقين ومنعهم من السعي إلى اللجوء.