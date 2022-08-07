تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و441 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 441 شاحنة و 58 سيارة .

وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع ، 261 شاحنة و 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 180 شاحنة و 15 سيارة .

وغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض وبوسيدن اكسبريس والحرية2 ، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج.

وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية"وصول وسفر"، للسفينتين بريدج وسينا ، ويستقبل مينا بورتوفيق السفينة TRUST1 بحمولة 4 الاف طن ردة قادمة من اليمن ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 852 راكب بموانئها .