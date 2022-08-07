اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و441 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:42 ص
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و441 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 441 شاحنة و 58 سيارة .
 
وشملت حركة الواردات 8000  طن بضائع ، 261 شاحنة و 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 180 شاحنة و 15 سيارة .
 
وغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض وبوسيدن اكسبريس والحرية2 ، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج.
 
وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية"وصول وسفر"، للسفينتين بريدج وسينا ، ويستقبل مينا بورتوفيق السفينة TRUST1 بحمولة 4 الاف طن ردة قادمة من اليمن ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 852 راكب بموانئها .
 
 

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