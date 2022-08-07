تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادى الزمالك إلى 2 أكتوبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد سليمان المرشح السابق لانتخابات نادي الزمالك على مقعد الرئاسة، وإبراهيم سعيد عضو مجلس إدارة النادي، والمطالبة ببطلان انتخابات نادي الزمالك التي أجريت يوم 11 فبراير الماضي، وذلك لجلسة 2 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد على المستندات المقدمة.

اختصمت الدعوى المقامة من أحمد سليمان التي حملت 34669 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة وآخرين بينما أقام إبراهيم سعيد الدعوى رقم 35717 لسنة 76 ق.

وكانت المحكمة أحالت الدعوي لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني.

وطالبت الدعوى الأولى إعمال الهيئات الرقابية، ووقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية، على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.