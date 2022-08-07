بعد الحكم بـ"كتائب حلوان".. 4أحكام إعدام ومؤبد في سجل الإرهابي يحيى موسى

كتب إيهاب المهندس

فى العديد من القضايا الإرهابية التى نظرتها دوائر الجنايات، نجد فى التحقيقات اسم الإرهابى يحيى موسى، أحد مؤسسي حركة حسم الإرهابية.

صدر ضد يحيى موسى العديد من الأحكام القضائية، جعلته مطلوبا للعدالة، ولعل أبرزها..

1 ـ في 26 يونيو 2022، حصل على حكم بالإعدام من الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

2 ـ في 9 ديسمبر من 2021، حصل على حكم بالمؤبد من الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

3 ـ في 14 يونيو من عام 2020، حصل من محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، على حكما بالمؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب، في واقعة محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير امن الإسكندرية الأسبق، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.

ـ فى 22 يوليو عام 2017، حصل على حكم بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات.