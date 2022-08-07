اليوم السابع
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بدء وقف إطلاق النار فى غزة بعد نجاح الجهود المصرية

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:46 م
بدء وقف إطلاق النار فى غزة بعد نجاح الجهود المصرية العدوان على غزة
كتب رامى محيى الدين

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أفادت قناة "اكسترا نيوز"، في خبر عاجل  بدء وقف إطلاق النار في غزة بعد نجاح الجهود المصرية.

نجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.

وأفاد مصدر مسئول، الأحد، أنه فى إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية فى قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى وفى ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل .

وتبذل مصر جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.

 

وقف اطلاق النار

غزة

نجاح الجهود المصرية

فلسطين

العدوان



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