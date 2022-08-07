القوى العاملة تتابع صرف معاش أرملة مصرى توفى فى إيطاليا

كتبت ــ آية دعبس

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة " ش.ح" المقيمة فى محافظة الدقهلية، ومعرفة إذا كان زوجها الراحل يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة عن زوجها المتوفى، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية .

وأوضح الدكتور حمزاوى، أن المكتب نجح مع الهيئة فى تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "ش.ح.ف" عن زوجها المتوفى فى 5 سبتمبر 2021 السابق عمله بدولة إيطاليا، حيث تقرر صرف معاش شهرى لها اعتباراً من شهر أغسطس الجارى بما يعادل نحو 8000 جنيه شهريا، فضلاً عن قيمة المعاشات المستحقة لها منذ وفاة المورث بما يعادل 80 ألف جنيه، والتى تم تحويلها على حسابها البنكى بمصر .

وتم إخطار المواطنة لمتابعة حسابها البنكى واستلام مستحقاتها، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان والسفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو ومكتب التمثيل العمالى على الجهود المبذولة فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1407 شباب من مختلف المؤهلات بينهم 14 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3303 من راغبى العمل، وتوفير 3 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 1179 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً منها 10 منح مواليد بـ 21 ألف جنيه منها منحة مولود توأم، و7 منحة زواج واحدة بمبلغ 21 ألف جنيه، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، و 3 منحة وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى، فضلاً عن تسجيل 75 عاملاً جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 409 منشآت دورى وحملات، وإعادة التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فقامت المديرية بالتفتيش على 39 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 27 منشأة أخرى، بالإضافة إلى نشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 21 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 7 شكاوى منها للمحكمة العمالية، و 13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب .

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .