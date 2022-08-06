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القوى العاملة: تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات 90 عاملا غادروا الأردن

السبت، 06 أغسطس 2022 08:49 ص
القوى العاملة: تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات 90 عاملا غادروا الأردن الوزير محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 89 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 90 عاملا مصرياً لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 134 ألفاً و806 دولارات، أى ما يعادل 2 مليون و547 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقالت وزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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كشوف الأسماء 

 

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 كشوف الأسماء 

 

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 جانب من الكشوف 

 


القوى العاملة

الملحق العمالى بالاردن

المصريين المغادرين للاردن



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