اليوم السابع
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الفيضانات تجرف السيارات وتقطع الطرق على زوار الحدائق الأمريكية.. فيديو وصور

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:15 ص
الفيضانات تجرف السيارات وتقطع الطرق على زوار الحدائق الأمريكية.. فيديو وصور اثر الفيضانات على المنطقة
كتب: إيهاب محمد

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أدت الفيضانات فى حديقة ديث فالي الوطنية بكاليفورنيا بالولايات المتحدة، والناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، إلى تقطع السبل بقرابة 1000 شخص وتحطم السيارات.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

وقال مسؤولو المتنزه، إن منطقة فورناس كريك بالمنتزه، بالقرب من خط ولاية "نيفادا - كاليفورنيا"، شهدت 4.318 سنتيمترا من الأمطار، وأضاف المسؤولون أيضًا أن حوالى 60 سيارة دفنت بسبب مياه الفيضانات المتدفقة، وتقطعت السبل ب 500 زائر و 500 عامل في الحديقة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

فيما قالت وزارة النقل في كاليفورنيا، إن الأمر قد يستغرق من أربع إلى ست ساعات لإخلاء طريق رئيسي خارج المتنزه، مما سيسمح للزوار بالمغادرة، كما قالت دائرة المتنزهات الوطنية: "جميع الطرق المؤدية إلى المتنزه والخروج منه مغلقة حاليًا وستظل مغلقة حتى يتمكن موظفو الحديقة من تقييم مدى اتساع الوضع".

السيارات
السيارات
 
السيول تغمر الحديقة
السيول تغمر الحديقة
 
سيارة مدمرة
سيارة مدمرة

وقال بيان بإحدى الحدائق، إن العواصف المطيرة والفيضانات دفعت حاويات القمامة إلى السيارات المتوقفة، مما تسبب في اصطدام السيارات ببعضها البعض، وتابع البيان "بالإضافة إلى ذلك، غمرت المياه العديد من المرافق بما في ذلك غرف الفنادق والمكاتب التجارية"، فيما أكدت الحديقة أيضًا فشل نظام المياه الذي يخدم سكان الحديقة والمكاتب بعد تعطل أحد الخط الذي كان يتم إصلاحه بسبب الفيضانات.


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