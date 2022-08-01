ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية كنتاكى الأمريكية إلى 28 شخصاً

يُكثّف عناصر الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمرت شرق الولاية وأودت بحياة 28 شخصاً على الأقل في ظل سوء أحوال الطقس، حسبما أفاد حاكم الولاية، الأحد.



وحسب موقع الشرق الإخبارى، كانت حصيلة سابقة أشارت إلى 26 ضحية وأعلن الحاكم في وقتٍ سابق أنّ عدد الضحايا مرشّح للارتفاع.



ولا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبليّة متعذراً في أعقاب الفيضانات التي حوّلت عدداً من الطُرق أنهاراً وحطّمت جسوراً وجرفت منازل. كما تتعقّد جهود الإنقاذ جرّاء رداءة خدمة الاتّصال عبر الهواتف المحمولة.



وقال حاكم الولاية آندي بيشير، إن "هذه الفيضانات هي من بين الأكثر تسبّباً للدمار والقتلى التي نشهدها في تاريخنا.. والأمطار تهطل في وقتٍ نحاول مواصلة عمليات البحث".