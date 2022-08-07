الغرفة التجارية: تراجع أسعار أصناف العنب الأصفر لـ 4.5 جنيه في سوق الجملة

كتب - إسلام سعيد

تراجعت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم ليسجل العنب الأصفر 4.5 إلى 7.5 جنيه في سوق الجملة وعنب بناتي أحمر بنفس السعر أيضا والعنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيه والعنب الأحمر 4 إلى 7 جنيهات والتفاح المصري 5 إلى 11 جنيه والتفاح الإيطالي 20 جنيها بحسب شعبة الخضروات في الغرفة التجارية.

وبلغ سعر البلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح البارحي 33 جنيها والتين البرشومي 6 إلى 9 جنيهات والجوافة 5 إلى 10 جنيهات والرمان 8 إلى 12 جنيها والكانتلوب 4 إلى 7 جنيهات والشمام 3 جنيهات ومانجو 20 و 40 جنيها.

وبلغ سعر المانجو العويسي 20 إلى 40 جنيها والمانجو الهندي 15 إلى 18 جنيها والمانجو التيمور 18 إلى 20 جنيها والمانجو الزبدية 12 إلى 14 جنيها والمانجو البلدي 8 إلى 10 جنيهات