اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 03:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة التجارية: تراجع أسعار أصناف العنب الأصفر لـ 4.5 جنيه في سوق الجملة

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:00 ص
الغرفة التجارية: تراجع أسعار أصناف العنب الأصفر لـ 4.5 جنيه في سوق الجملة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم ليسجل العنب الأصفر 4.5 إلى 7.5 جنيه في سوق الجملة وعنب بناتي أحمر بنفس السعر أيضا والعنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيه والعنب الأحمر 4 إلى 7 جنيهات والتفاح المصري 5 إلى 11 جنيه والتفاح الإيطالي 20 جنيها بحسب شعبة الخضروات في الغرفة التجارية.

وبلغ سعر البلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح البارحي 33 جنيها والتين البرشومي 6 إلى 9 جنيهات والجوافة 5 إلى 10 جنيهات والرمان 8 إلى 12 جنيها والكانتلوب 4 إلى 7 جنيهات والشمام 3 جنيهات ومانجو 20 و 40 جنيها.

وبلغ سعر المانجو العويسي 20 إلى 40 جنيها والمانجو الهندي 15 إلى 18 جنيها والمانجو التيمور 18 إلى 20 جنيها والمانجو الزبدية 12 إلى 14 جنيها والمانجو البلدي 8 إلى 10 جنيهات

 

 


العنب

الفاكهة

الخضار

الخضروات والفاكهة

الخضروات والفاكهة في مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة