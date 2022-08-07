العثور على جثة متعفنة فى مقابر الفيوم

عثر الأهالى على جثة متعفنة بمقابر الفيوم وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بعثور الأهالى على جثة متعفنة داخل مقابر مدينة الفيوم بمنطقة باب الوداع وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود جثة توصلت التحريات انها لمواطن يدعى طاهر م ا 32 سنة وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.