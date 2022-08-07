السيطرة على حريق نشب فى عصارة قصب بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في عصارة قصب بقرية السعادوة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، اخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل عصارة قصب بقرية السعادوة بمركز أبو تشت.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الاتربي، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في خزين القصب على مساحة قيراط ونصف داخل عصارة ورثة عبدالفتاح حين جيلاني.

تم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.