اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تنفذ 2684 حكما قضائيا متنوعا في القليوبية

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:43 ص
الداخلية تنفذ 2684 حكما قضائيا متنوعا في القليوبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 9 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية.
 
كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 2684 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجارى إستمرار الحملات.
 

الأمن العام

مكافحة المخدرات

الأسلحة

مركز شرطة طوخ

ديرية أمن القليوبية

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

"مكافحة المخدرات" تضبط عاطلا بحوزته 50 طربة حشيش في سوهاج

الأحد، 31 يوليه 2022 09:11 م

مكافحة المخدرات تضبط ديلر الفودو والأستروكس بمنطقة المرج.. تفاصيل

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:25 م

مكافحة المخدرات تنجح فى ضبط أحد تجار الشابو بمركز سوهاج.. اعرف التفاصيل

الأحد، 03 يوليه 2022 06:15 ص

اليوم العالمى لمكافحة المخدرات.. ندوات لتوعية الأسر بالاكتشاف المبكر للتعاطى

السبت، 25 يونيو 2022 02:52 م

إدارة مكافحة المخدرات تنظم مؤتمرا حول جرائم غسل الأموال.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 05:31 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة