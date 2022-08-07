الخارجية اللبنانية تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى

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أدانت وزارة الخارجية اللبنانية اقتحام الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأكدت الخارجية - في بيان اليوم الأحد أن ما حدث يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ودور العبادة، معتبرة أن اقتحام المسجد الأقصى يعد استفزازا كبيرا لكافة المسلمين.



واعتبرت أن التصعيد يضرب الاستقرار وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين، مجددة الدعوة لوقت الانتهاكات المتكررة والتي تزامن مع العدوان على قطاع غزة.