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الحكم في دعوى عدم دستورية حالات رفض الرجوع بالهبة 15 أكتوبر

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:21 م
الحكم في دعوى عدم دستورية حالات رفض الرجوع بالهبة 15 أكتوبر المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدني، فيما يخص حالات عدم الرجوع في الهبة، لجلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى رقم 97 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 502 فقرة "هـ" من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، فيما يتعلق بالهبة.

 

وتنص المادة (502) على أن "يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

 

(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

 

(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

 

(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

 

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

 

(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

 

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.

 

(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضاً عن الهبة.

 

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

 

 


المحكمة الدستورية العليا

حالات الرجوع في الهبة

حالات عدم الرجوع في الهبة

القانون المدني

المادة 502 من القانون المدني



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