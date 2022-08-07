التأديبية تعاقب مديرا عاما حصل على مبالغ مالية نظير إلقاء محاضرات بدون إذن

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ح.أ مدير عام بإحدى الإدارات في الجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من مخالفات، تمثلت في حصوله على مبالغ مالية جملتها 14 ألف جنيه، نظير إلقاء محاضرات ضمن برامج تدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة عام 2014، كما حصل علي تذاكر طيران وإقامة بفنادق دون موافقة السلطات المختصة، وحصل أيضًا على مبلغ 34 ألف جنيه بدل انتقال.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 97 لسنة 63 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه عام 2014 حتى 2017 خالف القواعد والأحكام المالية، وأتى ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة ولم يحافظ على أموال جهة عمله، وذلك بأن حصل على مبالغ مالية جملتها (14500 جنيه) نظير إلقاء محاضرات ضمن برامج تدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة فى عام 2014 حتى 2016، دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة رئاسته بالمخالفة للتعليمات.

كما حصل على مزايا عينية قيمتها 7163 جنيه من جهاز شؤون البيئة تمثلت في تذاكر طيران،وإقامة بالفنادق، أثناء إلقاء المحاضرات للعاملين بذلك الجهاز.

استخدم السيارتين التابعتين لجهاز شؤون البيئة في غضون الفترة من عام 2014 حتى إبريل 2017 في الانتقال من محل إقامته بمركز قليوب إلى مقر جهاز شؤون البيئة ودون الحصول على موافقة مسبقة من رئيسه، وحصل بدل انتقال من الجهاز رئاسته في غضون الفترة من أكتوبر 2014 حتى إبريل 2017 بمبلغ (34.262.50 جنيها) دون وجه حق رغم استخدامه سيارتي جهاز شؤون البيئة.