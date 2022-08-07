البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

كتب محمود رضا الزاملى

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جهود جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بعد تعرضها للقصف مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين والأطفال، جاء ذلك نقلا عن "اكسترا نيوز" .

وقد رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية والتي أدت إلى وقف العدوان على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقا لـ"اكسترا نيوز" .

حيث ثمَّن الرئيس الفلسطيني مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معتبرًا أن هذه الجهود تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية.

ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.