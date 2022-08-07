الأمم المتحدة: 4 سفن محملة بمواد غذائية تغادر الموانئ الأوكرانية

كتبت : هند المغربي

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد أن مركز التنسيق المشترك لمبادرة القمح الأوكرانى أعطى الإذن بمغادرة 4 سفن أخرى، محملة بمواد غذائية من موانئ أوكرانيا إلى البحر الأسود.

وذكرت الأمم المتحدة "أن 4 سفن محملة بـ 161 ألفا و84 طناً من المواد الغذائية غادرت موانيء تشورنومورسك وأوديسا، حيث تحمل سفينتان أكثر من 100 ألف طن من الذرة ، و السفينة الثالثة تحمل 45 ألف طن من الدقيق تتجه إلى الصين ، وسفينة رابعة ستسلم ستة الآف طن من زيت عباد الشمس إلى إيطاليا.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن القافلة الأولى من السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية ، قد غادرت موانئ أوديسا حيث تضم 3 سفن ومحملة بـ57 ألف طن من الذرة الأوكرانية متجه إلى عدد من الدول.

جدير بالذكر أنه في يوم 22 من الشهر الماضي، تم توقيع اتفاقية بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، من موانئ أوكرانيا وتعتبر أوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم، لذا فإن إمكانية تصديرها عبر الموانئ ستساعد في ضمان الأمن الغذائي العالمي.