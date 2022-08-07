الأمم المتحدة: 14 شاحنة مواد غذائية تتجه إلى غرب سوريا لدعم 43 ألف شخص

كتبت : هند المغربي

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن قافلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مؤلفة من 14 شاحنة، تحمل مواد غذائية لنحو 43 ألف شخص، توجهت من حلب إلى سرمدا في شمال غرب سوريا، لافتا إلى أن هذه هي القافلة السادسة العابرة للخطوط.

وأوضح دوجاريك أن ذلك يأتي بما يتماشى مع الخطة التشغيلية المشتركة بين الوكالات، التي وُضعت بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2585 (2021)، والأولى منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 2642 (2022)، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ولفت دوجاريك الى أن هناك 4.1 مليون شخص يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ثمانون في المائة منهم من النساء والأطفال مضيفا ان العملية عبر الخطوط في هذا الوقت غير قادرة على استبدال العمليات الضخمة عبر الحدود التي نديرها والتي تصل إلى 2.4 مليون سوري كل شهر.