"الأزهر للفتوى" يعقد دورة جديدة لتدريب المقبلين على الزواج بمقر المشيخة

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم، الأحد، ضمن برنامجه "التوعية الأسرية والمجتمعية"؛ دورة جديدة مجَّانية لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج لغير المتزوجين، حيث تتضمن الدورة عشر محاضرات بواقع محاضرتين في اليوم، يحاضر فيها نخبة من المحاضرين المتخصصين الشرعيين والنفسيين.

دارت محاور المحاضرة الأولى حول مفهوم الأسرة وأهدافها، وسبل تكوينها بشكل سليم، موضحة لماذا شدد الإسلام على إقامة الأسر من خلال السبل الشرعية، وأن الزواج نصف الدين و سنة الأنبياء، كما ناقش مع الحضور أسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج.

بينما أوضحت المحاضرة الثانية شكل العلاقة الصحيح بين الرجل والمرأة الأجنبيين واقعيًّا و إلكترونيًّا، فضلا عن ضوابط علاقة الرجل بالمرأة، والحب قبل الزواج، و أثر المشاعر على الاختيار.

وتهدف الدورات إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، كما تراعي في محاورها الأبعاد كافة، التي أعدها علماء متخصصون، ومن أهم هذه المحاور التي تتضمنها دورات تأهيل المقبلين على الزواج: كيفية اختيار الإنسان لشريك حياته،وبيان الهدف من تكوين الأسرة دينيًّا ومجتمعيًّا، والتعرف على فقه الزواج في الإسلام، فضلا عن التعرف على أسس السعادة الزوجية، وأسس التربية الصالحة للأولاد، وفى نهاية الدورة يتسلم المتدربون شهادات حضور معتمدة من الأزهر الشريف.

وأتاح المركز لراغبي الحضور واجتياز دورات تأهيل المقبلين على الزواج التسجيل عبر الاتصال على هاتف رقم: 19906، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ تنعقد فعالياتها بشكل دوري في مقره بمشيخة الأزهر الشريف ومقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.