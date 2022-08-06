اليوم السابع
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الأزهر للفتوى: يستحب صيام يوم غد وبعد غد التاسع والعاشر من شهر الله المحرم

السبت، 06 أغسطس 2022 09:01 م
الأزهر للفتوى: يستحب صيام يوم غد وبعد غد التاسع والعاشر من شهر الله المحرم الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سنَّ لنا سيدنا رسولُ ﷺ الله صيام يوم عاشوراء؛ لما فيه من تكفيرٍ للسيئات، وزيادةٍ في الحسناتِ؛ فعن أَبِي قتادةَ رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ». ّ[أخرجه النسائي]
كما يُستحب صيام يوم التاسع من محرم مع عاشوراء؛ لقول سيدنا المصطفى ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». [أخرجه مسلم] 
وصيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب:
1-إفراد يوم عاشوراء بالصوم.
2-صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده.
3-صيامه وصيام يوم قبله ويوم بعده.
 
 

مركز الازهر للفتوى

الازهر للفتوى

صيام عاشوراء

عاشوراء



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