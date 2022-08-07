ففي الجزائر، سجلت السلطات الصحية، 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 268 ألفا و141 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 179 ألفا و980 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و876 حالة.



وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وفي المغرب.. سجلت وزارة الصحة المغربية 201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و262 ألفا و501 حالة.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس التاجي؛ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 16 ألفا و256 حالة، كما تم تسجيل 407 حالات شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و243 ألفا و835 حالة.



وفي موريتانيا.. أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 1163 فحصًا، بجانب شفاء 32 من المصابين خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن إجمالي إصابات الفيروس في موريتانيا بلغ 62 ألفًا و652 شخصًا، وإجمالي الوفيات 992 حالة، منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و329 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و799 ألفا و334 حالة والوفيات إلى 60 ألفا و789 حالة.



وفي كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و192 ألفا و555 إصابة والوفيات إلى 16 ألفا و 389 حالة.



وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و 192 ألفا و555 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و 389 حالة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 434 ألفا و945 حالة والوفيات إلى 142 ألفا و398 حالة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و7 آلاف و119 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و304 حالات.



وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 782 ألفا و740 حالة والوفيات إلى 19 ألفا و194 حالة.



وفي هونج كونج، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و602 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و 380 ألفا و968 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و535 حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1603 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و 93 ألفا و23 إصابة والوفيات إلى 6 آلاف و721 حالة.



وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 326 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 989 ألفا و676 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و971 حالة.



وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 6 آلاف و441 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و112 ألفا و 474 إصابة والوفيات إلى 66 ألفا و 171 حالة.



وسجلت إيطاليا 34 ألفا و997 إصابة جديدة ووفاة 158 شخصا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 مليونا و286 ألفا و771 مصابا والوفيات إلى 173 ألفا و62 حالة.



كما سجلت سنغافورة 5633 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ووفاة شخصين؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و754 ألفا و777 مصابا والوفيات إلى 1538 حالة.



وسجلت فرنسا 28 ألفا و518 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و53 ألفا و40 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 152 ألفا و537 حالة.



وسجلت صربيا 5280 إصابة جديدة ووفاة 13 شخصا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و160 ألفا و253 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و347 حالة.

وفي تشيلي، تم تسجيل 10 آلاف و928 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ووفاة 32 شخصا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و297 ألفا و144 مصابا والوفيات إلى 59 ألفا و773 حالة.



وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4410 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و15 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و 93 ألفا و 571 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 116 ألفا و 660 حالة.



وسجلت الجبل الأسود 806 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفا و464 مصابا، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 2754 حالة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 85 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و108 آلاف و 706 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و986 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و839 ألفا و732 إصابة مؤكدة، كما سجلت 93 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 328 ألفا و221 حالة.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و60 ألفا و484 إصابة مؤكدة، كما سجلت 6 حالات وفاة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 22 ألفا و89 حالة.

