استطلاع: ليز تروس تعزز تقدمها على ريشى سوناك فى السباق على زعامة المحافظين

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة Opiniumأن ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية، عززت تقدمها على منافسها ريشى سوناك، وزير الخزانة السابق، فى السباق على زعامة حزب المحافظين، ورئاسة وزراء بريطانيا خلفا لبوريس جونسون، حيث تفوقت عليه بمقدار 26 نقطة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأشار الاستطلاع إلى أن أداء وزيرة الخارجية في المناظرات التلفزيونية رفيعة المستوى قد أثار إعجاب الناخبين، مع زيادات حادة في تقييمات سمات القيادة خلال الأسبوعين الماضيين.

لكن الاستطلاع وجد القليل من الحماس لسياسة تروس الرئيسية، المتمثلة في التخفيضات الضريبية الفورية، حيث قال أكثر من الثلث (34 في المائة)، إن الضرائب والإنفاق على الخدمات العامة، يجب أن يظلا عند المستويات الحالية، وقال 26 في المائة، إنه ينبغي رفع الضرائب للزيادة في التمويل، مقارنة بـ 22 في المائة فقط قالوا إنه يجب قطعها.

حتى بين أولئك الذين صوتوا لصالح حزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2019 ، قال 27 في المائة فقط، إنه ينبغي تخفيض الضرائب والإنفاق، بينما قال 22 في المائة إنهم يريدون زيادتها.

ومن ناحية أخرى، وجد استطلاع صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن تروس قادت سوناك بنسبة 27 في المائة كرئيسة مفضلة للوزراء بين جميع الناخبين ، وبنسبة 48 في المائة إلى 22 بين أولئك الذين دعموا حزب المحافظين في عام 2019.

ومع ذلك ، لم يقيس الاستطلاع التأييد بين مجموعة صغيرة من 160.000 من أعضاء حزب المحافظين الذين لهم حق التصويت في الاقتراع لاختيار بديل بوريس جونسون. وتشير استطلاعات الرأي السابقة إلى أنهم يفضلون تروس أيضًا بهامش مريح.

ويشير استطلاع اليوم إلى أن المستشار ريشى سوناك يسير في الاتجاه الخاطئ ، حيث قامت تروس بالتفوق عليه بناءً على سمات القيادة الرئيسية.