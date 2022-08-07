إكسترا نيوز: توقعات باتفاق وشيك لوقف إطلاق النار فى غزة على أن يكون الإعلان من القاهرة

كتب الأمير نصرى

قالت منى عوكل مراسلة "إكسترا نيوز" بغزة إن هناك توقعات بإتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة على أن يكون الإعلان من القاهرة.

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك إنجاز كبير أن يتم الحصول على موافقة الطرف الإسرائيلى على وقف إطلاق النار من الجانب المصرى، وتقدم كبير، وأتمنى مزيد من المرونة من الجانب الفلسطيني.

وأضافت الدكتورة نورهان الشيخ، خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه لابد من الالتزام بكل القرارات الأممية وغير الأممية ولابد للعودة لمسار التسوية والمفاوضات المباشرة بين الجانبين.

تابعت، إن التصعيد فى الآونة الأخير أصبح كثيرا مما كان عليه، حيث كانت العمليات تحدث على فترات بعيدة، وعلى المجتمع الدولى أن يكون له قرار بوقف إطلاق النار والتشديد على الاحتلال فى عدم الإصرار على مثل هذا التصعيد، والبدء فى مسار المفاوضات للقضية بالكامل وأن تكون للسلطة الفلسطينية كامل السيطرة على غزة.

وأكدت: "أنا لا أرى طرف دولى يتحرك مثل مصر، فهى أخذت القضية على عاتقها والحراك المصرى هو الحراك الأهم على الساحة الدولية والإقليمية، فهو الموجود على الأرض والفعال، وهذا يدل على أن التحرك المصرى منجز وناجز".