إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا يفيد بورود اشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم تروسيكل نتيجة السرعة الزائدة، بطريق " قمرونة- منيا القمح" وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وفى سياق متصل، أصيب شخصين بسحجات كدمات، إثر انقلاب تروسيكل بطريق" الزقازيق- القنايات" وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.