اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالشرقية

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:31 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب تروسيكل طريق" قمرونة- منيا القمح" وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الاسعافات الأولية.

 تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا يفيد بورود اشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم تروسيكل نتيجة السرعة الزائدة، بطريق " قمرونة- منيا القمح" وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

وفى سياق متصل، أصيب شخصين بسحجات كدمات، إثر انقلاب تروسيكل بطريق" الزقازيق- القنايات" وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

 

 

 


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