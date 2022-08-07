اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 04:14 م
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إصابة سيدة فى حادث سير على طريق العريش القنطرة

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:48 م
إصابة سيدة فى حادث سير على طريق العريش القنطرة انقلاب سيارة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أصيبت سيدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش القنطرة.

وأفادت مصادر طبية وأمنية، بأن الحادث وقع في منطقة بالوظة بنطاق مركز بئر العبد، وتم نقلها لمستشفى بئر العبد  المركزى لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن السيدة المصابة كانت تقود سيارة ملاكي وانقلبت أثناء سيرها على الطريق الدولي بمنطقة بالوظة، وتم نقلها بواسطة الإسعاف للمستشفى.

وتبين أنها ص ا ح 35 عاما، وشخصت إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسور وجروح متفرقة بالجسد واخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

سيناء

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