إزاى تعرف مرض الجلد العقدى وعلاجه.. أخصائي الصحة العامة بدمياط يجيب

دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتوروائل نعيم، أخصائي صحة عامة وأمراض الباطنة والمعدية وتناسليات البيطرية، إن مرض الجلد العقد ظهر في بعض مناطق الوجه البحري وهو ما يحتاج توضيح لمربي الأبقار ببعض النقاط المهمة للتعرف على أضرارة.

وأشار وائل نعيم فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إلى أن الجلد العقدي (البرابيق كما يسميه المربي) عبارة عن مرض فيروسي يصيب الأبقار في المقام الأول، المرض منتشر في الصيف يتزامن مع موسم زراعة الأرز وانتشار الناموس،نسبة نافق تقريبا 5%.

وأضاف "نعيم" ـن أهم ما يميز المرض يلاحظ المربي ظهور عقد علي الجلد مع عزوف الحيوان عن الأكل وفي بعض الأحيان تظهر علي طول القناة الهضمية وأيضا الرئة والأنف والعين ما قد يسبب نفوق الحيوان خاصة العجول الصغيرة، أضف إلى ذلك مشاكل في خصوبة الأبقار.

كيف نحافظ على المواشى؟

قال الدكتور وائل نعيم التحصين هو الحل الوحيد للوقاية من المرض، أي حيوانات تشتريها تدخل فترة حجر علشان لو فيهم أي مرض ياخد وقته علي ما يظهر ويتم التعامل معاه بعيد عن باقى المواشى، ثم التطهير الجيد والحد من الناموس والحشرات الأخري مثل القراد والذباب،وفي حال ظهور الأعراض بالفعل يستدعي أقرب طبيب بيطري لتأكيد تشخيص المرض واستبعاد الأمراض المشابهة وتقديم اللازم من توصيات ورعاية بيطرية.