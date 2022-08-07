إحالة متهم تخلص من والده في مطروح إلى مستشفى الأمراض العقلية

مطروح -فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي، والمستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار سامح عبد الوهاب السيد، بإحالة المتهم "م.ر.م" إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لبيان قواه العقلية، لاتهامه بقتل المجني عليه والده "ر.م.ال".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 92 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العلمين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا يفيد العثور على جثة المجني عليه في حالة تعفن داخل زراعات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العلمين، أن المتهم "م.ر.م" 21 سنة، بيت النية وعقد العزم علي قتل والده المجني عليه "ر.م.ال" اثر ضغينة مستمرة وخلاف ممتد واعد لمخططه الإجرامي سلاحا أبيض وخطف المجني عليه مستغلا ثقته الأبوية فية بعد أن اوهمه بتحصله علي عمل مجزي لهما في مجال تركيب الرخام وما أن وصلت للمكان المحدد حتي عاجله بطعنه بمؤخرة عنقة اسقطته أرضا ثم تحصل علي قالب من الطوب عثر عليها بمحيط الواقعة وانهال علي رأس والده بها ضربا حتي اودي بحياته وأستولي علي هاتفه وحافظة نقودة وقام بتحطيم الهاتف وإلقاء في الطريق واتلف حافظة النقود بعد ذلك لاخفاء معالم جريمته وتركه وفر هاربا وبعد أيام قام بتحرير محضر تغيب لوالده حتي توصلت تحريات المباحث لارتكابه الواقعة .

وتبين من الصفة التشريحية للمجني عليه وجود ثلاثة جروح وجرح بمؤخرة الرأس أسفل العنق وإصابات رضية من المصادمة بجسم صلب من قالب الطوب وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها وحددت جلسة 17 سبتمبر القادم لمحاكمته.