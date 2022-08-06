وكيل "زراعة بورسعيد": 17 إدارة تعمل على تحقيق الأمن الغذائى بالمحافظة

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أن المديرية تعمل بكامل إدارتها على تحقيق الأمن الغذائي لبورسعيد وأيضا عدد من المحافظات المجاورة، خاصة بمجال الثروة الحيوانية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، إن المديرية تشمل على 17 إدارة، ما بين إدارات فنية وإدارية كإدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تحافظ إدارة حماية الأراضى على مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، كما تعمل إدارة الإنتاج الحيواني على زيادة الثروة الحيوانية وتحقيق أيضا الأمن الغذائي الحيوانى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أن إدارة البساتين هي المسئولة عن الخضروات والفاكهة ومتابعة زراعتها بالأراضي المختلفة، وكذلك إدارة المكافحة التي تقوم بمكافحة الحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية والتي بتركها تقلل من إنتاجية الأرض نفسها.