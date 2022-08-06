وصول 14طبيبا من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء فى بيان أن الدفعة الجديدة تضم 14طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

أضاف، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.