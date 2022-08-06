اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية اليابان يدين إطلاق الصين صواريخ بالستية

السبت، 06 أغسطس 2022 12:00 م
وزير خارجية اليابان يدين إطلاق الصين صواريخ بالستية صاروخ بالستي
أ ش أ

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أدان وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا ، اليوم السبت ، إطلاق الصين صواريخ بالستية، وحثها على الوقف الفوري للتدريبات العسكرية واسعة النطاق قرب تايوان.

وتابع الوزير خلال وجوده في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في كمبوديا أن إطلاق الصين لصواريخ بالستية في المياه قرب اليابان بما فيها المنطقة اليابانية الاقتصادية الخالصة يعد مشكلة خطيرة تهدد الأمن القومي الياباني وأمن المواطنين، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

كما أدان وزير الخارجية الياباني أفعال الصين واصفا إياها بأنها تقوض أمن واستقرار المنطقة والعالم، لافتا في الوقت ذاته إلى تدخلات الصين المتكررة في المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر "سينكاكو" التي تدعي الصين وتايوان أحقيتهما فيها.

كما حث روسيا على وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا فوريا، وأكد على أن بلاده متمسكة بالسعي نحو تطبيع الروابط الدبلوماسية مع كوريا الشمالية عبر حل مجموعة من القضايا أبرزها اختطاف المواطنين اليابانيين والبرنامج الصاروخي النووي.

 


وزير خارجية اليابان

اليابان

صواريخ بالستية

الصين

صاروخ بالستي



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