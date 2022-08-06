الرعاية الصحية: 84 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الشامل بوحدة طب أسرة العديسات

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 84 ألف خدمة طبية بوحدة طب أسرة العديسات قبلي، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بوحدة طب أسرة العديسات قبلي بالأقصر، شملت 56.232 ألف خدمة طبية ما بين خدمات الطوارئ وطب الأسرة والأسنان ومتابعة الحمل والمعمل والصيدلية وغيرها من الخدمات بالوحدة، بالإضافة إلى تقديم 28.471 ألف خدمة للفحص الطبي الشامل للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي عدد المسجلين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر على وحدة طب أسرة العديسات القبلي بلغ 27.407 ألف فرد بواقع 7.645 ألف ملف عائلي، لافتة إلى أن الوحدة مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بما يضمن مطابقتها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر على 54 مركز ووحدة طب أسرة، تم تشغيل 49 مركز ووحدة طب أسرة منها حتى الآن.

وتابع: أنه تقدم مراكز ووحدات طب الأسرة 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بما تشمله من خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة والأسنان والأطفال وغيرها من الخدمات التخصصية، إضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، والمشاركة بخدمات التوعية والتثقيف الصحي، كما تعد تلك الخدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبوابتهم الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الشاملة.